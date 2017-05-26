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МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ

Випуск новин за 10:00: Держава зазнає збитків. Борг Януковича

Випуск новин 10:50, сьогодні 55 Читать новость на русском

У випуску новин за 26 травня станом на 10:00 – ГПУ взялася за колишніх посадових осіб "Приватбанку" та фірми, яким він видавав багатомільярдні позики. Справу про політичний хабар сьогодні розглядатимуть у суді в Лондоні.

Також у випуску:

Журналісти знайшли приховані статки прем'єр-міністра. Володимир Гройсман не задекларував 80 тисяч гривень.

Печерський суд оголосив запобіжні заходи 17-ьом затриманим екс-податківцям.

НАТО надаватиме Україні політичну і практичну підтримку.

Теги: Випуск новин Націоналізація ПриватБанку Віктор Янукович Великобританія Володимир Гройсман Масові затримання екс-посадовців в Україні
Джерело: 24 Канал
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