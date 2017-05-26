Випуск новин за 10:00: Держава зазнає збитків. Борг Януковича
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У випуску новин за 26 травня станом на 10:00 – ГПУ взялася за колишніх посадових осіб "Приватбанку" та фірми, яким він видавав багатомільярдні позики. Справу про політичний хабар сьогодні розглядатимуть у суді в Лондоні.
Також у випуску:
Журналісти знайшли приховані статки прем'єр-міністра. Володимир Гройсман не задекларував 80 тисяч гривень.
Печерський суд оголосив запобіжні заходи 17-ьом затриманим екс-податківцям.
НАТО надаватиме Україні політичну і практичну підтримку.
Джерело: 24 Канал
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