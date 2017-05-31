Випуск новин за 10:00: Доба у зоні АТО. Вибух у Кабулі

У випуску новин за 31 травня станом на 10:00 – на Донбасі за минулу добу один український військовий загинув, 5 отримали поранення. У столиці Афганістану терорист-смертник підірвав себе в автомобілі, відомо про щонайменше 20 загиблих, 300 поранених.

Також у випуску: У Москві підрахували матеріальні збитки, яких завдав ураган. Українська митниця не буде пропускати товари відомих брендів придбаних в іноземних інтернет-магазинах, тільки якщо це контрафакт. Китайці хочуть перетворювати українське сміття на енергію.

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