Випуск новин за 10:00: Доба у зоні АТО. Вибух у Кабулі
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У випуску новин за 31 травня станом на 10:00 – на Донбасі за минулу добу один український військовий загинув, 5 отримали поранення. У столиці Афганістану терорист-смертник підірвав себе в автомобілі, відомо про щонайменше 20 загиблих, 300 поранених.
Також у випуску:
У Москві підрахували матеріальні збитки, яких завдав ураган.
Українська митниця не буде пропускати товари відомих брендів придбаних в іноземних інтернет-магазинах, тільки якщо це контрафакт.
Китайці хочуть перетворювати українське сміття на енергію.
Джерело: 24 Канал
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