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УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ УРАГАН У МОСКВІ ВБИВСТВО ПАНКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ УРАГАН У МОСКВІ ВБИВСТВО ПАНКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 10:00: Доба у зоні АТО. Вибух у Кабулі

Випуск новин 10:50, сьогодні 18 Читать новость на русском

У випуску новин за 31 травня станом на 10:00 – на Донбасі за минулу добу один український військовий загинув, 5 отримали поранення. У столиці Афганістану терорист-смертник підірвав себе в автомобілі, відомо про щонайменше 20 загиблих, 300 поранених.

Також у випуску:

У Москві підрахували матеріальні збитки, яких завдав ураган.

Українська митниця не буде пропускати товари відомих брендів придбаних в іноземних інтернет-магазинах, тільки якщо це контрафакт.

Китайці хочуть перетворювати українське сміття на енергію.

Теги: Україна Випуск новин Афганістан Вибух Жертви Війна на Донбасі АТО
Джерело: 24 Канал
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