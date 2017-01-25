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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 10:00: Причина отруєння школярів у Житомирі. Порятунок від екстрадиції

Випуск новин 10:52, сьогодні 14 Читать новость на русском

У випуску новини 25 січня за 10:00, – стала відома причина отруєння школярів у житомирській гімназії. Понад 200 іноземців, які захищали Україну на Донбасі, можуть екстрагувати до Росії.

Також у випуску:

Японія підняла винищувачі, щоб перехопити російські бомбардувальники.

ПАРЄ ухвалила резолюцію про захист журналістів авторства українського депутата.

Суд у справі українського журналіста Романа Сущенка.

В Ангели Меркель з'явився серйозний конкурент.

Дональд Трамп підготував кілька указів про обмеження імміграції.

В Україні запроваджують систему електронної оплати проїзду.

Теги: Випуск новин Житомир
Джерело: 24 Канал
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