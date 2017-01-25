Випуск новин за 10:00: Причина отруєння школярів у Житомирі. Порятунок від екстрадиції
Випуск новин 10:52, сьогодні 14 Читать новость на русском
У випуску новини 25 січня за 10:00, – стала відома причина отруєння школярів у житомирській гімназії. Понад 200 іноземців, які захищали Україну на Донбасі, можуть екстрагувати до Росії.
Також у випуску:
Японія підняла винищувачі, щоб перехопити російські бомбардувальники.
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Суд у справі українського журналіста Романа Сущенка.
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Джерело: 24 Канал
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