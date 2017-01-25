Випуск новин за 10:00: Причина отруєння школярів у Житомирі. Порятунок від екстрадиції

У випуску новини 25 січня за 10:00, – стала відома причина отруєння школярів у житомирській гімназії. Понад 200 іноземців, які захищали Україну на Донбасі, можуть екстрагувати до Росії.

Також у випуску: Японія підняла винищувачі, щоб перехопити російські бомбардувальники.



ПАРЄ ухвалила резолюцію про захист журналістів авторства українського депутата. Суд у справі українського журналіста Романа Сущенка. В Ангели Меркель з'явився серйозний конкурент. Дональд Трамп підготував кілька указів про обмеження імміграції. В Україні запроваджують систему електронної оплати проїзду.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter