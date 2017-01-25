Випуск новин за 11:00: Доба в АТО. Суд у справі Сущенка
Випуск новин 12:14, сьогодні 30 Читать новость на русском
У випуску новини 25 січня за 11:00, – за добу бойовики на Донбасі 55 разів обстріляли позиції українських військових. Сьогодні в Росії відбудеться суд у справі українського журналіста Романа Сущенка.
Також у випуску:
Понад 200 іноземців, які захищали Україну на Донбасі, можуть екстрагувати до Росії.
Перший заступник голови Нацполіції Вадим Троян не очолить поліцію.
Японія підняла винищувачі, щоб перехопити російські бомбардувальники.
ПАРЄ ухвалила резолюцію про захист журналістів авторства українського депутата.
В Ангели Меркель з'явився серйозний конкурент.
Дональд Трамп підготував кілька указів про обмеження імміграції.
В Україні запроваджують систему електронної оплати проїзду.
Джерело: 24 Канал
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