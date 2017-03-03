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Випуск новин за 11:00: Обшуки в "Укрзалізниці". Арешт екс-"беркутівців"

Випуск новин 12:02, сьогодні 67 Читать новость на русском

У випуску новин 3 березня на 11:00 – Генпрокуратура та СБУ провели обшуки в одній із філій "Укрзалізниці". Святошинський райсуд Києва продовжив арешт п'ятьом екс-"беркутівцям" ще на 60 діб.

Також у випуску:

У зоні АТО минулої доби загинув один український військовий.

Американський Конгрес планує виділити 150 мільйонів доларів на військові потреби для України.

На шахті "Степовій" другу добу тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Теги: АТО гроші Випуск новин Аварії на шахтах Вибух на шахті на Львівщині арешт Беркут Укрзалізниця США
Джерело: 24 Канал
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