Випуск новин за 11:00: Обшуки в "Укрзалізниці". Арешт екс-"беркутівців"
Випуск новин 12:02, сьогодні 67 Читать новость на русском
У випуску новин 3 березня на 11:00 – Генпрокуратура та СБУ провели обшуки в одній із філій "Укрзалізниці". Святошинський райсуд Києва продовжив арешт п'ятьом екс-"беркутівцям" ще на 60 діб.
Також у випуску:
У зоні АТО минулої доби загинув один український військовий.
Американський Конгрес планує виділити 150 мільйонів доларів на військові потреби для України.
На шахті "Степовій" другу добу тривають аварійно-відновлювальні роботи.
Джерело: 24 Канал
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