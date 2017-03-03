Випуск новин за 11:00: Обшуки в "Укрзалізниці". Арешт екс-"беркутівців"

У випуску новин 3 березня на 11:00 – Генпрокуратура та СБУ провели обшуки в одній із філій "Укрзалізниці". Святошинський райсуд Києва продовжив арешт п'ятьом екс-"беркутівцям" ще на 60 діб.

Також у випуску: У зоні АТО минулої доби загинув один український військовий. Американський Конгрес планує виділити 150 мільйонів доларів на військові потреби для України. На шахті "Степовій" другу добу тривають аварійно-відновлювальні роботи.

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