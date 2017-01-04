Випуск новин за 11:00: Російські війська на Донбасі. Розслідування нападу у Стамбулі

У випуску новин 4 січня станом на 11:00 – на Донбасі перебуває 40 тисяч бойовиків, з них 5 тисяч – це російські військові. Встановлено особу нападника на нічний клуб у Стамбулі.

Також у випуску: За минулу добу на Донбасі бойовики відкривали вогонь 39 разів, поранення отримали двоє військових. Видання «Голос України» опублікувало закон «Про Вищу раду правосуддя», завтра документ набуває чинності. У Туреччині продовжили режим надзвичайного стану. У зоні АТО затримали підозрюваного у вбивстві військового. ОБСЄ планує розширити зони контролю на весь Донбас. У Львові відомі музиканти разом з військовими записують пісні на вірші бійців АТО. Українське МЗС висловило обурення з приводу висловлювання кандидатки у президенти Франції. На Різдвяні свята в Україну прийдуть люті морози та хуртовини. Президент доручив міністерству культури перепоховати Олександра Олеся в Україні. Убивця посла РФ у Туреччині готував злочин кілька місяців.

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