Випуск новин за 11:00: Російські війська на Донбасі. Розслідування нападу у Стамбулі
У випуску новин 4 січня станом на 11:00 – на Донбасі перебуває 40 тисяч бойовиків, з них 5 тисяч – це російські військові. Встановлено особу нападника на нічний клуб у Стамбулі.
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