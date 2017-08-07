Випуск новин за 11:00: Стрілянина під Миколаєвом. Вибух авто поліцейського

У випуску новин за 7 серпня станом на 11:00 – під Миколаєвом сталася стрілянина, внаслідок чого двох потерпілих з травмами госпіталізували до лікарні. В Ізмаїлі вибухнув автомобіль співробітника кримінальної поліції Андрія Прокурора, постраждали його дружина та дитина.

Також у випуску: Тернопільський рекордсмен готується віджатись на шести пальцях. Ціни на електроенергію підвищувати не збираються. У Києві п'яний водій збив двох дітей. Через негоду майже сотня населених пунктів залишилась без світла.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter