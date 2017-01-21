Випуск новин за 11:00: Закриття "Рошен". Перші укази Трампа

У випуску новини 21 січня за 11:00 – після 3 років гучних скандалів компанія "Рошен" нарешті закриває кондитерську фабрику у російському Липецьку.

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