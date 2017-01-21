Випуск новин за 11:00: Закриття "Рошен". Перші укази Трампа
Випуск новин 11:56, сьогодні 127 Читать новость на русском
У випуску новини 21 січня за 11:00 – після 3 років гучних скандалів компанія "Рошен" нарешті закриває кондитерську фабрику у російському Липецьку.
Також у випуску:
У Стамбулі невідомі напали на місцеве Управління безпеки. Застосували гранатомет.
У столиці громадські активісти викрили два нелегальних зали ігрових автоматів.
Дональд Трамп став 45 Президентом США.
Дональд Трамп вже видав свій перший указ. В Овальному кабінеті він підписав розпорядження про реформу системи охорони здоров'я.
Джерело: 24 Канал
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