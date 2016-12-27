Випуск новин за 11:00: Запеклі бої біля Дамаска. Український омбудсмен в Криму
Випуск новин 11:46, сьогодні 20 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин 27 грудня станом на 11:00 – у Сирії не вщухають запеклі бої між опозицією та армією президента країни Башара Асада.
Також у випуску:
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Український омбудсмен провідає українців в тюрмах окупованого Криму.
Двоє військових потрапили в полон бойовиків.
Гройсман пообіцяв, що пенсії збільшаться після пенсійної реформи.
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Джерело: 24 Канал
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