Випуск новин за 11:00: Запеклі бої біля Дамаска. Український омбудсмен в Криму

У підсумковому випуску новин 27 грудня станом на 11:00 – у Сирії не вщухають запеклі бої між опозицією та армією президента країни Башара Асада.

Також у випуску: Проросійські бойовики звільнили двох українок. На місці падіння російського літака ТУ-154 знайшли одну з трьох "чорних скриньок". Український омбудсмен провідає українців в тюрмах окупованого Криму. Двоє військових потрапили в полон бойовиків. Гройсман пообіцяв, що пенсії збільшаться після пенсійної реформи. Прем'єр-міністр Японії здійснив історичний візит – вперше відвідав Гаваї.

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