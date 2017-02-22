Випуск новин за 12:00: Марш Гідності у столиці. Артеменко збирається у Вашингтон
Випуск новин 12:55, сьогодні 129 Читать новость на русском
У випуску новин 22 лютого за 12:00 – в Києві проходить Марш Гідності. Народний депутат Андрій Артеменко, збирається до Вашингтона презентувати свій "мирний план"
Також у випуску:
Річниця теракту у Харкові.
В зоні АТО один український військовий поранений, загиблих немає.
Німеччина виділить українським переселенцям ще 4 з половиною мільйони євро.
У центрі Києва посилено заходи безпеки.
Джерело: 24 Канал
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