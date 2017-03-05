Випуск новин за 12:00: Насіров у суді. Сутички в США

У випуску новин 5 березня на 12:00 – Суд відмовив адвокатам перенести засідання щодо Насірова.

Також у випуску: У США побилися прихильники та противники чинного президента Дональда Трампа. Унікальні вітражні вироби творить майстриня з Одеси Катерина Шелигіна. Санкції Євросоюзу проти Януковича та його оточення офіційно продовжено на рік.

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