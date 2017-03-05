Випуск новин за 12:00: Насіров у суді. Сутички в США
Випуск новин 12:49, сьогодні 45 Читать новость на русском
У випуску новин 5 березня на 12:00 – Суд відмовив адвокатам перенести засідання щодо Насірова.
Також у випуску:
У США побилися прихильники та противники чинного президента Дональда Трампа.
Унікальні вітражні вироби творить майстриня з Одеси Катерина Шелигіна.
Санкції Євросоюзу проти Януковича та його оточення офіційно продовжено на рік.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
Коментарі
- vkontakte
Напружена ситуація в Авдіївці. Українські силовики їдуть з підкріпленням19 лютого , 14:59
План "Шатун": нардепи розповіли, хто стоїть за нещодавніми протестами в Києві18 листопада 2016 , 06:03 1
Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандал навколо "1+1". Трагедія у Києві29 грудня 2016 , 21:56
Підсумковий випуск новини за 21:00: Сутички в Києві. "Групи смерті"19 лютого , 22:32