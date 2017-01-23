Випуск новин за 12:00: Нові списки від Савченко. Чиїми деклараціями зацікавилась ГПУ

У випуску новини 23 січня за 12:00 – депутатка Надія Савченко оприлюднила нові списки полонених і зниклих безвісти на Донбасі.

Також у випуску: Стали відомі прізвища депутатів, чиїми деклараціями зацікавилась ГПУ. Сьогодні в Астані за столом переговорів вирішуватимуть сирійське питання. У Слов'янську влаштували смолоскипну ходу. Неспокійна доба у зоні АТО. Серед українських бійців є поранені. Слідчий комітет Росії відкрив справу проти п'яти росіян за причетність до "Правого сектору".

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter