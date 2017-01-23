Випуск новин за 12:00: Нові списки від Савченко. Чиїми деклараціями зацікавилась ГПУ
Випуск новин 12:52, сьогодні 17 Читать новость на русском
У випуску новини 23 січня за 12:00 – депутатка Надія Савченко оприлюднила нові списки полонених і зниклих безвісти на Донбасі.
Також у випуску:
Стали відомі прізвища депутатів, чиїми деклараціями зацікавилась ГПУ.
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Джерело: 24 Канал
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