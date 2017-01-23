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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 12:00: Нові списки від Савченко. Чиїми деклараціями зацікавилась ГПУ

Випуск новин 12:52, сьогодні 17 Читать новость на русском
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У випуску новини 23 січня за 12:00 – депутатка Надія Савченко оприлюднила нові списки полонених і зниклих безвісти на Донбасі.

Також у випуску:

Стали відомі прізвища депутатів, чиїми деклараціями зацікавилась ГПУ.

Сьогодні в Астані за столом переговорів вирішуватимуть сирійське питання.

У Слов'янську влаштували смолоскипну ходу.

Неспокійна доба у зоні АТО. Серед українських бійців є поранені.

Слідчий комітет Росії відкрив справу проти п'яти росіян за причетність до "Правого сектору".

Теги: Війна на Донбасі Війна у Сирії Випуск новин Надія Савченко ГПУ е-декларування Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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