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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 12:00: Суд над Сущенком. Панамські офшори

Випуск новин 12:45, сьогодні 117 Читать новость на русском

У випуску новини 25 січня за 12:00 – сьогодні у Москві відбудеться суд у справі українського журналіста Романа Сущенка.

Також у випуску:

В Італії зросла кількість жертв снігової лавини.

Влада Панами призупинила розслідування у справі про офшори.

Причиною отруєння школярів у житомирській гімназії стала інфекція, яку ще називають хвороба "брудних рук".

Прізвища Романа Сущенка, а також режисера Олега Сенцова прозвучали на Парламентській Асамблеї Ради Європи.

Теги: АТО Випуск новин Євросоюз Офшори Порошенка Стихійні лиха
Джерело: 24 Канал
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