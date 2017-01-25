Випуск новин за 12:00: Суд над Сущенком. Панамські офшори
Випуск новин 12:45, сьогодні 117 Читать новость на русском
У випуску новини 25 січня за 12:00 – сьогодні у Москві відбудеться суд у справі українського журналіста Романа Сущенка.
Також у випуску:
В Італії зросла кількість жертв снігової лавини.
Влада Панами призупинила розслідування у справі про офшори.
Причиною отруєння школярів у житомирській гімназії стала інфекція, яку ще називають хвороба "брудних рук".
Прізвища Романа Сущенка, а також режисера Олега Сенцова прозвучали на Парламентській Асамблеї Ради Європи.
Джерело: 24 Канал
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