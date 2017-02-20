Випуск новин за 12:00: В Римі вшанували пам'ять Героїв Небесної сотні
Випуск новин 12:49, сьогодні 60 Читать новость на русском
У випуску новин 20 лютого станом на 11:00 – пам'ять Небесної сотні вшанували у Римі. На центральній площі зібрались українці та італійці.
Також у випуску:
В зоні АТО загинув український військовий.
Росія не видає екс-беркутівців.
Україна згадує сьогодні "чорний четвер" 2014 року.
Джерело: 24 канал
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