Випуск новин за 12:00: Загибель українців у Росії. Справа екс-податківців Януковича

У випуску новин за 25 травня станом на 12:00 – під Великим Новгородом в аварії загинули п'ятеро українців. Після прогулянки на вертольотах у супроводі правоохоронців, колишніх податківців Віктора Януковича вчора відпустили під різні суми застав.

Також у випуску: За добу в зоні АТО бойовики 50 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. Скандальна формула "Роттердам плюс" несе корупційну загрозу для України. Яким був шлях Петра Порошенка до посади Президента України.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter