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МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ

Випуск новин за 12:00: Загибель українців у Росії. Справа екс-податківців Януковича

Випуск новин 12:50, сьогодні 322 Читать новость на русском

У випуску новин за 25 травня станом на 12:00 – під Великим Новгородом в аварії загинули п'ятеро українців. Після прогулянки на вертольотах у супроводі правоохоронців, колишніх податківців Віктора Януковича вчора відпустили під різні суми застав.

Також у випуску:

За добу в зоні АТО бойовики 50 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових.

Скандальна формула "Роттердам плюс" несе корупційну загрозу для України.

Яким був шлях Петра Порошенка до посади Президента України.

Теги: АТО Війна на Донбасі Новини Росії Петро Порошенко Жертви Аварії та ДТП Випуск новин Енергетика Віктор Янукович вугільна промисловість
Джерело: 24 Канал
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