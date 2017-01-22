Випуск новин за 13:00: День Соборності в Україні. Страшне ДТП в Маріуполі
Випуск новин 14:18, сьогодні 122 Читать новость на русском
У випуску новини 21 січня за 13:00 – День Соборності відзначають сьогодні в Україні.
Також у випуску:
Французькі соціалісти проводять перший тур праймеріз.
Замах на Геращенко.
Жемчугов став Героєм України.
Джерело: 24 Канал
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