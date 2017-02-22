Випуск новин за 13:00: Екстрадиція Фірташа. Хто причетний до анексії Криму
Випуск новин 13:58, сьогодні 18 Читать новость на русском
У випуску новин 22 лютого за 13:00 – екстрадицію Дмитра Фірташа спробують оскаржити в Європейському суді з прав людини.
Також у випуску:
Міністр юстиції Павло Петренко назвав прізвища росіян, причетних до окупації півострова.
Народний депутат Андрій Артеменко, якого виключили з фракції Ляшка, збирається до Вашингтона.
В Одесі затримали контрактника військово-морських сил України.
Джерело: 24 Канал
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