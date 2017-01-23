Випуск новин за 13:00: Масове отруєння школярів. Мирні переговори

У випуску новини 23 січня за 13:00 – через масове отруєння у Житомирі до лікарні потрапили 13 учнів місцевої гімназії. В Астані розпочалися переговори про мир у Сирії, які триватимуть за зачиненими дверима.

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