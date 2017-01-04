Випуск новин за 13:00: Поранені в зоні АТО. Заочний арешт Курченка

У випуску новин 4 січня станом на 13:00 – у Міноборони відзвітували за добу в зоні АТО: без загиблих, але з пораненими. Суд арештував олігарха-втікача Курченка, але заочно.

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