Випуск новин за 13:00: Поранені в зоні АТО. Заочний арешт Курченка
Випуск новин 14:14, сьогодні 45 Читать новость на русском
У випуску новин 4 січня станом на 13:00 – у Міноборони відзвітували за добу в зоні АТО: без загиблих, але з пораненими. Суд арештував олігарха-втікача Курченка, але заочно.
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Джерело: 24 Канал
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