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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 13:00: В СБУ розповіли про кількість українських полонених на Донбасі

Випуск новин 14:01, сьогодні 102 Читать новость на русском

У випуску новини 24 січня за 13:00 – Радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт розповів, що на Донбасі бойовики тримають в полоні 110 заручників.

Також у випуску:

Власники автівок з іноземною реєстрацією продовжують протести під стінами Кабміну.

У Дніпрі шестирічний хлопчик отримав вогнепальне поранення в груди.

Користувачі соцмереж обурені блокуванням виїздів у Київ.

Американське ЦРУ отримало нового керівника.

На Львівщині стався обвал на шахті. Один гірник – у лікарні.

Біглий президент України Віктор Янукович не приїде на допит в ГПУ. Замість нього "допитуватимуть" його захисника.

Теги: Війна на Донбасі Випуск новин заручники
Джерело: 24 Канал
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