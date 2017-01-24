Випуск новин за 13:00: В СБУ розповіли про кількість українських полонених на Донбасі

У випуску новини 24 січня за 13:00 – Радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт розповів, що на Донбасі бойовики тримають в полоні 110 заручників.

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