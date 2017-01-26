Випуск новин за 13:00: Вбивство бізнесмена у Дніпрі. Залізнична блокада Луганська
У випуску новин 26 січня за 13:00 годину – у Дніпрі з автомата розстріляли бізнесмена. В результаті нападу двох охоронців поранені, бізнесмен – загинув. Ветерани АТО оголосили про блокування залізничного сполучення з тимчасово окупованими територіями.
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