Випуск новин за 13:00: Вбивство бізнесмена у Дніпрі. Залізнична блокада Луганська

У випуску новин 26 січня за 13:00 годину – у Дніпрі з автомата розстріляли бізнесмена. В результаті нападу двох охоронців поранені, бізнесмен – загинув. Ветерани АТО оголосили про блокування залізничного сполучення з тимчасово окупованими територіями.

Також у випуску: На Черкащині з рейок зійшли товарні вагони. Рух потягів ускладнено. Російські спецслужби затримали у анексованому Криму адвоката, якому закидають екстремізм. Рятувальники знайшли тіла всіх загиблих під сніжними завалами в Італії. Пошукова операція завершена. Один поранений, двоє травмовані – як минула доба в зоні АТО. Унаслідок обстрілу в Красногоровці пошкоджено два будинки. Стрілянина на Одеському ринку: нападник застрелився під час затримання. Закон про державну мову спричинив багато шуму, не дійшовши до розгляду.

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