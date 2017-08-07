Випуск новин за 14:00: Бойовики привласнюють покинуті квартири. Закінчення вступної кампанії

У випуску новин за 7 серпня станом на 14:00 – терористи ДНР масово привласнюють покинуте житло і нерухомість з метою так званої "націоналізації". Вищі навчальні заклади оприлюднили списки студентів, зарахованих на бюджет.

Також у випуску: Польща не отримувала запит на екстрадицію Саакашвілі. У львівському аеропорті чекають на ірландську авіакомпанію Aer Lingus. Прокурори в окупованому Криму вимагають для Ахмета Чийгоза вісім років за ґратами. Росія демонструє готовність почати переговори з Україною, – Тіллерсон.

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