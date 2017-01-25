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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 14:00: Реставрація Мойсея. Електронні квитки

Випуск новин 15:10, сьогодні 22 Читать новость на русском

У випуску новини 25 січня за 14:00 – в Італії завершили реставрацію статуї пророка Мойсея.

Також у випуску:

У Бразилії набирає популярності мода на бікіні з ізоленти.

Верховна Рада дозволила запроваджувати в громадському транспорті автоматизовану систему обліку оплати проїзду.

Перший заступник голови Нацполіції Вадим Троян також не братиме участі в конкурсі на посаду головного поліцейського країни.

Теги: Верховна Рада Випуск новин Бразилія мода Поліція
Джерело: 24 Канал
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