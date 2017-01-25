Випуск новин за 14:00: Реставрація Мойсея. Електронні квитки

У випуску новини 25 січня за 14:00 – в Італії завершили реставрацію статуї пророка Мойсея.

Також у випуску: У Бразилії набирає популярності мода на бікіні з ізоленти. Верховна Рада дозволила запроваджувати в громадському транспорті автоматизовану систему обліку оплати проїзду. Перший заступник голови Нацполіції Вадим Троян також не братиме участі в конкурсі на посаду головного поліцейського країни.

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