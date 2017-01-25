Випуск новин за 14:00: Реставрація Мойсея. Електронні квитки
Випуск новин 15:10, сьогодні 22 Читать новость на русском
У випуску новини 25 січня за 14:00 – в Італії завершили реставрацію статуї пророка Мойсея.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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