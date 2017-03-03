Випуск новин за 14:00: Санкції проти Януковича. Торгова блокада терористів

У випуску новин 3 березня на 14:00 – Рада Євросоюзу ще на рік продовжила санкції проти Януковича та його оточення. Терорист Захарченко оголосив торгову блокаду Україні.

Також у випуску: Слідчі дії у справі проти Романа Насірова не проводять через стан його здоров'я. США виділить Україні 150 мільйонів доларів на зброю. Зараз на шахті "Степова" проводять аварійно-відновлювальні роботи.

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