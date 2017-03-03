Випуск новин за 14:00: Санкції проти Януковича. Торгова блокада терористів
Випуск новин 15:04, сьогодні 30 Читать новость на русском
У випуску новин 3 березня на 14:00 – Рада Євросоюзу ще на рік продовжила санкції проти Януковича та його оточення. Терорист Захарченко оголосив торгову блокаду Україні.
Також у випуску:
Слідчі дії у справі проти Романа Насірова не проводять через стан його здоров'я.
США виділить Україні 150 мільйонів доларів на зброю.
Зараз на шахті "Степова" проводять аварійно-відновлювальні роботи.
Джерело: 24 Канал
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