Випуск новин за 14:00: Смерть Любомира Гузара. Загибель бійця АТО

У випуску новин 1 червня станом на 14:00 – колишній глава Української греко-католицької церкви, який очолював її 10 років, відійшов у вічність на 85-му році життя. У лікарні в Дніпрі помер боєць АТО, якого поранило два дні тому.

Також у випуску: На Львівщині, на Яворівському полігоні курсанти Академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного вправляються у стрільбах. Від сьогодні Єгипет запроваджує для іноземців електронні візи. За минулу добу загиблих серед українських військових немає. Бойовики порушували режим тиші 35 разів.

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