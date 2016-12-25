Випуск новин за 15:00: Чому розбився російський літак поблизу Сочі

У випуску новин 25 грудня станом на 15:00 – російський військовий літак розбився через технічну несправність. Така основна версія слідства. Наразі рятувальники не знаходять живих на місці катастрофи.

Також у випуску: Масштабна пожежа у Києві: поблизу одного із найбільших київських ринків горять склади з секонд-хендом. Християни західного обряду святкують Різдво. В Ізраїлі вибухнув нафтопереробний завод.

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