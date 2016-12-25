Випуск новин за 15:00: Чому розбився російський літак поблизу Сочі
Випуск новин 15:54, сьогодні 281 Читать новость на русском
У випуску новин 25 грудня станом на 15:00 – російський військовий літак розбився через технічну несправність. Така основна версія слідства. Наразі рятувальники не знаходять живих на місці катастрофи.
Також у випуску:
Масштабна пожежа у Києві: поблизу одного із найбільших київських ринків горять склади з секонд-хендом.
Християни західного обряду святкують Різдво.
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Джерело: 24 Канал
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