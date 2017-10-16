Випуск новин за 15:00: Іспанія висунула ультиматум. Шторм "Ханун"

У випуску новин за 16 жовтня станом на 15:00 – іспанський уряд дав Пучдемону час до ранку четверга, а тоді обіцяє призупинити незалежність автономної республіки. Майже 37 тисяч людей покинули свої домівки через шторм "Ханун", який наближається до Китаю.

Також у випуску: У Києві водій, який намагався допомогти постраждалим у ДТП, потрапив до реанімації.



Росіянин Петр Павленський, відомий своїми скандальними акціями, цієї ночі підпалив ворота Центробанку Франції.



Кількість загиблих у теракті у Сомалі зросла до 276 осіб, ще понад 300 осіб отримали поранення.



Нардепа-втікача Олександра Онищенка хочуть судити заочно.

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