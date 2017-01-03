Випуск новин за 15:00: Могилу українського письменника примусово викопали в Празі

У випуску новин 3 січня станом на 15:00 – у Празі примусово викопали могилу українського письменника Олександра Олеся. Порошенко доручив українському МЗС втрутитися в моторошну історію з перепохованням письменника .

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