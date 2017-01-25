Випуск новин за 15:00: Росія накопичує сили. Рейтинг корумпованості

У випуску новини 25 січня за 15:00 – Росія накопичує війська поблизу Українського кордону.

Також у випуску: Верховна Рада дозволила запроваджувати в громадському транспорті автоматизовану систему обліку оплати проїзду. Інформація про телефонні дзвінки українців під час Євромайдану під арештом, повідомляють Українські новини. У всесвітньому рейтингу сприйняття корупції Україна цього року посіла 131 місце зі 176 країн світу.

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