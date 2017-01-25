19:13
25 січ 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Росіянам заборонили тримати ведмедів. Пенсії на вечерю
Вєсті Кремля
20:55, 24 січня
Вєсті.UA. Вічний Гройсман. Лопата Кузьміна
Вєсті.UA
19:10, 24 січня
Хто оберігає українців: нова поліція чи стара міліція
ЦРУ
21:45, 24 січня
Випуск новин за 18:00: Книжка, написана безхатьками. Сніг в США
Випуск новин
19:06, сьогодні
Про конфлікт з Тодуровим, вакцинацію та цивільних лікарів в АТО: інтерв'ю із Супрун
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:54, сьогодні
Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 15:00: Росія накопичує сили. Рейтинг корумпованості

Випуск новин 15:59, сьогодні 78 Читать новость на русском

У випуску новини 25 січня за 15:00 – Росія накопичує війська поблизу Українського кордону.

Також у випуску:

Верховна Рада дозволила запроваджувати в громадському транспорті автоматизовану систему обліку оплати проїзду.

Інформація про телефонні дзвінки українців під час Євромайдану під арештом, повідомляють Українські новини.

У всесвітньому рейтингу сприйняття корупції Україна цього року посіла 131 місце зі 176 країн світу.

Теги: Випуск новин Євромайдан АТО Реформи Корупція Верховна Рада е-квиток
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Зрадник чи патріот? Зірки шоу-бізнесу, яким байдуже на Україну
сьогодні, 17:45 Зрадник чи патріот? Зірки шоу-бізнесу, яким байдуже на Україну
9 3108
Євробачення-2017: дізнайся більше про учасників і проголосуй!
24 січня, 12:44 Євробачення-2017: дізнайся більше про учасників і проголосуй!
Разведчик из Крыма: На Донбассе приходилось вести разведку против своих же
сьогодні, 16:31 Разведчик из Крыма: На Донбассе приходилось вести разведку против своих же
Євгенія Мазур 1 2854
Як вдягатися в морози і дорослим, і дітям: практичні поради
сьогодні, 15:00 Як вдягатися в морози і дорослим, і дітям: практичні поради
Анастасія Ковач-Петрушенко 1348
Почему российская интеллигенция несет пургу про
сьогодні, 12:47 Почему российская интеллигенция несет пургу про "русский мир"
Медіа 1 3999
Стали відомі імена мажорів, які влаштували нічні безлади у Миколаєві
 31 серпня 2016 , 01:38 22
Нацрада поставила крапку у скандалі довкола "1+1"
 29 грудня 2016 , 15:11 16
Таємні розмови радника Путіна, Сенцов відповів на заяви Савченко, – найцікавіше за добу
23 серпня 2016 , 08:15
Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандал навколо "1+1". Трагедія у Києві
 29 грудня 2016 , 21:56
Підсумковий випуск новин за 21:00: На Донбасі відбувся запеклий бій, є загиблі
 18 грудня 2016 , 22:04
Підсумковий випуск новин за 21:00: Біля Авдіївки сталося бойове зіткнення. Собаки-вбивці
 7 січня , 22:11
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук