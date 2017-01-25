Випуск новин за 15:00: Росія накопичує сили. Рейтинг корумпованості
Випуск новин 15:59, сьогодні 78 Читать новость на русском
У випуску новини 25 січня за 15:00 – Росія накопичує війська поблизу Українського кордону.
Також у випуску:
Верховна Рада дозволила запроваджувати в громадському транспорті автоматизовану систему обліку оплати проїзду.
Інформація про телефонні дзвінки українців під час Євромайдану під арештом, повідомляють Українські новини.
У всесвітньому рейтингу сприйняття корупції Україна цього року посіла 131 місце зі 176 країн світу.
Джерело: 24 Канал
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