Випуск новин за 15:00: Сутички з поліцією в Римі. Повені в Каліфорнії
Випуск новин 16:10, сьогодні 60
У випуску новин 22 лютого за 15:00 – у Римі акція протесту закінчилася сутичками з поліцією.
Також у випуску:
Численні зливи та шторми спричинили повені в кількох районах штату Каліфорнія.
Роковини кривавого теракту в Харкові. 2 роки тому сотні патріотів вийшли на "Марш миру".
Екстрадицію Дмитра Фірташа спробують оскаржити в Європейському суді з прав людини.
Джерело: 24 Канал
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