Випуск новин за 16:00: Чергове затримання в Криму. Масштабна ДТП у Польщі
Випуск новин 16:47, сьогодні 194 Читать новость на русском
У випуску новин 26 січня за 16:00 годину – репресії в окупованому Криму продовжуються – ФСБ затримала адвоката. У Польщі на автомагістралі зіштовхнулося понад 60 автомобілів.
Також у випуску:
Ужгородський віце-мер, якого підозрюють у хабарництві, заявив, що він не винен.
На Черкащині товарні вагони зійшли з рейок.
День народження Жизнєвського.
Джерело: 24 Канал
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