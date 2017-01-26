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Випуск новин за 16:00: Чергове затримання в Криму. Масштабна ДТП у Польщі

Випуск новин 16:47, сьогодні 194 Читать новость на русском

У випуску новин 26 січня за 16:00 годину – репресії в окупованому Криму продовжуються – ФСБ затримала адвоката. У Польщі на автомагістралі зіштовхнулося понад 60 автомобілів.

Також у випуску:

Ужгородський віце-мер, якого підозрюють у хабарництві, заявив, що він не винен.

На Черкащині товарні вагони зійшли з рейок.

День народження Жизнєвського.

Теги: Анексія Криму Польща Випуск новин ФСБ Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
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