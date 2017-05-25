Випуск новин за 16:00: Поранені українські військові. Захоплення кабінету Держгеонадр

У випуску новин за 25 травня станом на 16:00 – за добу в зоні АТО бойовики 50 разів нападали на позиції українських військових; внаслідок обстрілів двоє бійців отримали поранення. Кабінет голови Державної служби геології та надр України захопили невідомі.

Також у випуску: Внаслідок ДТП в Росії загинуло 5 українців. Думки нардепів щодо затримання екс-податківців. Євробачення коштувало Україні 30 мільйонів євро.

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