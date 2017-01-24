Випуск новин за 16:00: Порошенко у Фінляндії. Наслідки отруєння у Житомирі
Випуск новин 17:17, сьогодні 76 Читать новость на русском
У випуску новини 24 січня за 16:00, – Петро Порошенко попросив президента Фінляндії посилити тиск на Росію. У їдальні житомирської гімназії, де масово отруїлись діти, виявили порушення санітарних норм.
Також у випуску:
КОРД затримав небезпечних грабіжників на Буковині.
На Донбасі бойовики тримають в полоні 110 заручників.
Власники автівок з іноземною реєстрацією продовжують протести під стінами Кабміну.
Користувачі соцмереж обурені блокуванням виїздів у Київ.
Американське ЦРУ отримало нового керівника.
Проросійського журналіста під крики "ганьба" вигнали з британського парламенту.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
"Приватбанк" тимчасово обмежив роботу рахунків для юридичних осіб20 грудня 2016 , 12:52 3
Журналісти показали, що залишилось від "Інтера"5 вересня 2016 , 09:36 26
Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандал навколо "1+1". Трагедія у Києві29 грудня 2016 , 21:56
Підсумковий випуск новин за 21:00: На Донбасі відбувся запеклий бій, є загиблі18 грудня 2016 , 22:04
Коментарі