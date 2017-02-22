Випуск новин за 16:00: Росія стягує війська. Адвокати Фірташа оскаржать його екстрадицію
Випуск новин 17:07, сьогодні 9 Читать новость на русском
У випуску новин 22 лютого за 16:00 – вздовж кордону з Україною стоїть 50-тисячна російська армія. Екстрадицію Дмитра Фірташа спробують оскаржити в Європейському суді з прав людини.
Також у випуску:
Україна відмовилася від мобілізації.
Скандал у вінницькій поліції.
На Марші Гідності планували теракт.
У Римі акція протесту закінчилася сутичками з поліцією.
Джерело: 24 Канал
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