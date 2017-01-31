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ВІЙНА НА ДОНБАСІ ДОНАЛЬД ТРАМП БЛОКАДА АВДІЇВКА
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ВІЙНА НА ДОНБАСІ ДОНАЛЬД ТРАМП БЛОКАДА АВДІЇВКА

Випуск новин за 16:00: Участь російських військових в штурмі Авдіївки

Випуск новин 17:11, сьогодні 165 Читать новость на русском

У випуску новин 31 січня за 16:00 – радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк заявив, що у штурмі Авдіївки брали участь кадрові військові регулярної армії Російської Федерації.

Також у випуску:

В Авдіївці під зруйнованими будинками перебувають люди.

З шахти Засядька евакуювали 120 гірників. Ще майже сотня шахтарів досі під землею.

Через обстріли Авдіївки Петро Порошенко перервав візит до Німеччини.

Теги: Війна на Донбасі Україна-Росія Випуск новин Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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