Випуск новин за 16:00: Участь російських військових в штурмі Авдіївки

У випуску новин 31 січня за 16:00 – радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк заявив, що у штурмі Авдіївки брали участь кадрові військові регулярної армії Російської Федерації.

Також у випуску: В Авдіївці під зруйнованими будинками перебувають люди. З шахти Засядька евакуювали 120 гірників. Ще майже сотня шахтарів досі під землею. Через обстріли Авдіївки Петро Порошенко перервав візит до Німеччини.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter