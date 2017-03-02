Випуск новин за 17:00: Арешт активів сина Азарова. Злам корупційних схем МРЕВ
Випуск новин 17:53, сьогодні 22 Читать новость на русском
У випуску новин 2 березня на 17:00 – Печерський райсуд Києва ухвалив рішення щодо арешту активів сина екс-прем'єра Миколи Азарова. МВС взялось ламати корупційні схеми у рядах МРЕВ.
Також у випуску:
У Франції відбувся традиційний лимонний фестиваль.
Пісня, яка представить Україну на Євробаченні, здобуває прихильність європейців.
Британські депутати вимагають в МЗС України нового механізму подальшої співпраці.
Джерело: 24 Канал
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