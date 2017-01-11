Випуск новин за 17:00: Компромат проти Трампа. Щасливець року
Випуск новин 17:59, сьогодні 28 Читать новость на русском
У випуску новин 11 січня за 17:00 – Росія відхрещується від компромату сексуального. В Японії визначили найбільшого щасливця в країні.
Також у випуску:
Центр міста Чернівців залишився без опалення.
Бойовики захопили медсестру Нацгвардії.
Агенство із запобігання корупції почало велику перевірку чиновників.
У зоні АТО зникли троє українських військових.
Барак Обама виступив з прощальною промовою перед американцями.
Росія має компромат на Дональда Трампа та Хілларі Клінтон.
Джерело: 24 Канал
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