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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ
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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ

Випуск новин за 17:00: Нові подробиці у справі Пашинського. Перепоховання Олександра Олеся

Випуск новин 17:48, сьогодні 101 Читать новость на русском
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У випуску новин 3 січня станом на 17:00 – у нардепа Сергія Пашинського, який прострелив ногу чоловіку, прокуратура вилучила пістолет та патрони.

Також у випуску:

Українське МЗС терміново займеться питанням перепохованням Олександра Олеся в Україні.

Нацбанк обмежує готівкові розрахунки для фізосіб та підприємств.

Претендентка на посаду президента Франції – Марін Ле Пен – підтримала окупацію Криму Росією.

Теги: Випуск новин Сергій Пашинський Література Чехія
Джерело: 24 Канал
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