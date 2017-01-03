Випуск новин за 17:00: Нові подробиці у справі Пашинського. Перепоховання Олександра Олеся
Випуск новин 17:48, сьогодні 101 Читать новость на русском
У випуску новин 3 січня станом на 17:00 – у нардепа Сергія Пашинського, який прострелив ногу чоловіку, прокуратура вилучила пістолет та патрони.
Також у випуску:
Українське МЗС терміново займеться питанням перепохованням Олександра Олеся в Україні.
Нацбанк обмежує готівкові розрахунки для фізосіб та підприємств.
Претендентка на посаду президента Франції – Марін Ле Пен – підтримала окупацію Криму Росією.
Джерело: 24 Канал
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