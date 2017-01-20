Випуск новин за 17:00: Обстріляли автобус на Донбасі. Тернопільські родичі президента США
Випуск новин 18:16, сьогодні 58
У випуску новини 20 січня за 17:00 – проросійські бойовики на Донбасі обстріляли цивільний автобус. Є поранені. Тернопільські родичі Дональда Трампа.
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Джерело: 24 Канал
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