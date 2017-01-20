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ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" НЕГОДА В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" НЕГОДА В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 17:00: Обстріляли автобус на Донбасі. Тернопільські родичі президента США

Випуск новин 18:16, сьогодні 58
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash

У випуску новини 20 січня за 17:00 – проросійські бойовики на Донбасі обстріляли цивільний автобус. Є поранені. Тернопільські родичі Дональда Трампа.

Також у випуску:

У Київенерго пояснили чому суми у платіжках за грудень вищі ніж зазвичай.

"Укрзалізницю" підпорядкували Кабміну.

Активісти планують зірвати церемонію інавгурації Дональда Трампа.

Roshen закриває фабрику в Липецьку.

Теги: Дональд Трамп Випуск новин
Джерело: 24 Канал
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