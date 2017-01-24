Випуск новин за 17:00: Протести у Києві. Затримання у справі Онищенка

У випуску новини 24 січня за 17:00, – власники авто з іноземною реєстрацією влаштували протести у столиці. НАБУ затримало двох підозрюваних у "газовій справі" нардепа Олександра Онищенка.

Також у випуску: У столиці двірник зґвалтував 8-річного хлопчика. Петро Порошенко попросив президента Фінляндії посилити тиск на Росію. КОРД затримав небезпечних грабіжників на Буковині. Користувачі соцмереж обурені блокуванням виїздів у Київ. Американське ЦРУ отримало нового керівника. Проросійського журналіста під крики "ганьба" вигнали з британського парламенту.

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