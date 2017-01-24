Випуск новин за 17:00: Протести у Києві. Затримання у справі Онищенка
Випуск новин 18:11, сьогодні 28 Читать новость на русском
У випуску новини 24 січня за 17:00, – власники авто з іноземною реєстрацією влаштували протести у столиці. НАБУ затримало двох підозрюваних у "газовій справі" нардепа Олександра Онищенка.
Також у випуску:
У столиці двірник зґвалтував 8-річного хлопчика.
Петро Порошенко попросив президента Фінляндії посилити тиск на Росію.
КОРД затримав небезпечних грабіжників на Буковині.
Користувачі соцмереж обурені блокуванням виїздів у Київ.
Американське ЦРУ отримало нового керівника.
Проросійського журналіста під крики "ганьба" вигнали з британського парламенту.
Джерело: 24 Канал
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