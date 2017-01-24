18:28
24 січ 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Ігри розуму по-саратовськи. Велике переселення пенсіонерів
Вєсті Кремля
22:05, 23 січня
Вєсті.UA. Гройсман розкрив аферу століття.
Вєсті.UA
21:11, 23 січня
Хто з нардепів-мільйонерів цинічно використовує державні гроші на житло
ЦРУ
21:45, 19 січня
Випуск новин за 17:00: Протести у Києві. Затримання у справі Онищенка
Випуск новин
18:11, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 17:00: Протести у Києві. Затримання у справі Онищенка

Випуск новин 18:11, сьогодні 28 Читать новость на русском

У випуску новини 24 січня за 17:00, – власники авто з іноземною реєстрацією влаштували протести у столиці. НАБУ затримало двох підозрюваних у "газовій справі" нардепа Олександра Онищенка.

Також у випуску:

У столиці двірник зґвалтував 8-річного хлопчика.

Петро Порошенко попросив президента Фінляндії посилити тиск на Росію.

КОРД затримав небезпечних грабіжників на Буковині.

Користувачі соцмереж обурені блокуванням виїздів у Київ.

Американське ЦРУ отримало нового керівника.

Проросійського журналіста під крики "ганьба" вигнали з британського парламенту.

Теги: Випуск новин НАБУ
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Про причини нинішнього мовосрачу та емігросрачу
сьогодні, 18:25 Про причини нинішнього мовосрачу та емігросрачу
Дід Панас 60
Євробачення-2017: дізнайся більше про учасників і проголосуй!
сьогодні, 12:44 Євробачення-2017: дізнайся більше про учасників і проголосуй!
10 найпопулярніших новинних сайтів України у грудні (Інфографіка)
сьогодні, 18:10 10 найпопулярніших новинних сайтів України у грудні (Інфографіка)
594
Киборг: Самая большая угроза для Украины – депутаты и АТОшники
сьогодні, 17:15 Киборг: Самая большая угроза для Украины – депутаты и АТОшники
Євгенія Мазур 5 4950
Оскар-2017: оголошені перші номінанти
сьогодні, 15:36 Оскар-2017: оголошені перші номінанти
1 1708
"Приватбанк" тимчасово обмежив роботу рахунків для юридичних осіб
 20 грудня 2016 , 12:52 3
Журналісти показали, що залишилось від "Інтера"
 5 вересня 2016 , 09:36 26
Нова резонансна ідея Савченко. Нардеп розповіла свій варіант для звільнення Донбасу
 17 січня , 21:30 12
Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандал навколо "1+1". Трагедія у Києві
 29 грудня 2016 , 21:56
Підсумковий випуск новин за 21:00: На Донбасі відбувся запеклий бій, є загиблі
 18 грудня 2016 , 22:04
Підсумковий випуск новин за 21:00: Біля Авдіївки сталося бойове зіткнення. Собаки-вбивці
 7 січня , 22:11
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук