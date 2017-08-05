Випуск новин за 17:00: Загибель екс-нардепки Бережної. Оголений Путін

У випуску новин за 5 серпня станом на 17:00 – екс-нардепка від "Партії регіонів" Ірина Бережна загинула в аварії. Британські журналісти пожартували про відпустку президента Росії Володимира Путіна.

Також у випуску: Надзвичайна подія у львівській психлікарні: пацієнт взяв у заручники кілька десятків хворих, побив вікна і поранив склом інших хворих. У Луцьку маршрутка в'їхала у КАМАЗ, травмовано 16 людей. У Вінниці президент України Петро Порошенко привітав військовослужбовців з нагоди Дня військово-повітряних сил ЗСУ.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter