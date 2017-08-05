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ВОЛОДИМИР КЛИЧКО СПЕКА В УКРАЇНІ САНКЦІЇ ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА
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ВОЛОДИМИР КЛИЧКО СПЕКА В УКРАЇНІ САНКЦІЇ ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА

Випуск новин за 17:00: Загибель екс-нардепки Бережної. Оголений Путін

Випуск новин 17:59, сьогодні 130 Читать новость на русском

У випуску новин за 5 серпня станом на 17:00 – екс-нардепка від "Партії регіонів" Ірина Бережна загинула в аварії. Британські журналісти пожартували про відпустку президента Росії Володимира Путіна.

Також у випуску:

Надзвичайна подія у львівській психлікарні: пацієнт взяв у заручники кілька десятків хворих, побив вікна і поранив склом інших хворих.

У Луцьку маршрутка в'їхала у КАМАЗ, травмовано 16 людей.

У Вінниці президент України Петро Порошенко привітав військовослужбовців з нагоди Дня військово-повітряних сил ЗСУ.

Теги: Загинула Ірина Бережна Новини Росії Випуск новин Володимир Путін ЗМІ
Джерело: 24 Канал
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