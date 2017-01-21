Випуск новин за 17:00:Протести проти президентства Трампа. Вшанування пам'яті "кіборгів"
Випуск новин 18:07, сьогодні 27 Читать новость на русском
У випуску новини 21 січня за 17:00 – в перший день президентства Трампа протестують уже не тільки у США, але й в усьому світі.
Також у випуску:
Пам’ять відважних "кіборгів" вшанували у Івано-Франківську.
Замах на нардепа планували російські спецслужби.
З-під снігової лавини в Італії продовжують діставати тіла загиблих.
Співочий рекорд у Михайлівському соборі.
У столичних маршрутках подорожчав проїзд.
Джерело: 24 Канал
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