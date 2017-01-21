Випуск новин за 17:00:Протести проти президентства Трампа. Вшанування пам'яті "кіборгів"

У випуску новини 21 січня за 17:00 – в перший день президентства Трампа протестують уже не тільки у США, але й в усьому світі.

Також у випуску: Пам’ять відважних "кіборгів" вшанували у Івано-Франківську. Замах на нардепа планували російські спецслужби. З-під снігової лавини в Італії продовжують діставати тіла загиблих. Співочий рекорд у Михайлівському соборі. У столичних маршрутках подорожчав проїзд.

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