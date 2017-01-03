Випуск новин за 18:00: Скандальна заява кандидата у президенти Франції щодо анексії Криму

У випуску новин 3 січня станом на 18:00 – претендентка на посаду президента Франції – Марін Ле Пен – підтримала окупацію Криму Росією.

Також у випуску: У нардепа Сергія Пашинського, який прострелив ногу чоловіку, прокуратура вилучила пістолет та патрони. Українське МЗС терміново займеться питанням перепохованням Олександра Олеся в Україні. Нацбанк обмежує готівкові розрахунки для фізосіб та підприємств.

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