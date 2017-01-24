Випуск новин за 18:00: Смертельне ДТП зі школяркою. Суспільне телебачення в Україні
Випуск новин 19:11, сьогодні 61 Читать новость на русском
У випуску новини 24 січня за 18:00, – у Харкові машина насмерть збила 8-річну дівчинку. Уряд затвердить порядок використання коштів на підтримку суспільного телерадіомовлення.
Також у випуску:
Начальник Генштабу Віктор Муженко долучився до флешмобу на підтримку ветеранів АТО.
У НАБУ затримали заступників голови "Укргазвидобування".
У столиці двірник зґвалтував 8-річного хлопчика.
Порошенко попросив президента Фінляндії посилити тиск на Росію.
Кількість жертв лавини в Італії зросла.
В Астані завершились переговори щодо Сирії.
Помер ще один учасник стрілянини в Олевську.
Джерело: 24 Канал
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