Випуск новин за 18:00: Смертельне ДТП зі школяркою. Суспільне телебачення в Україні

У випуску новини 24 січня за 18:00, – у Харкові машина насмерть збила 8-річну дівчинку. Уряд затвердить порядок використання коштів на підтримку суспільного телерадіомовлення.

Також у випуску: Начальник Генштабу Віктор Муженко долучився до флешмобу на підтримку ветеранів АТО. У НАБУ затримали заступників голови "Укргазвидобування". У столиці двірник зґвалтував 8-річного хлопчика. Порошенко попросив президента Фінляндії посилити тиск на Росію. Кількість жертв лавини в Італії зросла. В Астані завершились переговори щодо Сирії. Помер ще один учасник стрілянини в Олевську.

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