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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 18:00: Смертельне ДТП зі школяркою. Суспільне телебачення в Україні

Випуск новин 19:11, сьогодні 61 Читать новость на русском

У випуску новини 24 січня за 18:00, – у Харкові машина насмерть збила 8-річну дівчинку. Уряд затвердить порядок використання коштів на підтримку суспільного телерадіомовлення.

Також у випуску:

Начальник Генштабу Віктор Муженко долучився до флешмобу на підтримку ветеранів АТО.

У НАБУ затримали заступників голови "Укргазвидобування".

У столиці двірник зґвалтував 8-річного хлопчика.

Порошенко попросив президента Фінляндії посилити тиск на Росію.

Кількість жертв лавини в Італії зросла.

В Астані завершились переговори щодо Сирії.

Помер ще один учасник стрілянини в Олевську.

Теги: Випуск новин Аварії та ДТП ЗМІ
Джерело: 24 Канал
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