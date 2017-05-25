Випуск новин за 18:00: Третя річниця Порошенка. Зустріч лідерів НАТО

У випуску новин 25 травня станом на 18:00 – три роки тому Петра Порошенка обрали президентом України. У Брюсселі триває зустріч лідерів країн НАТО.

Також у випуску: У Києві обирають запобіжні заходи затриманим екс-податківцям. На Хмельниччині невідомі отруїли сотню корів. Бойовики знову обстріляли житловий квартал в Авдіївці. У Львові вручили премію "За поступ у журналістиці" імені Олександра Кривенка. Як депутати відреагували на масштабне затримання екс-податківців.

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