Випуск новин за 19:00: Бойовики готові віддати двох полонених. Подробиці авіакатастрофи Ту-154
Випуск новин 19:56, сьогодні 71 Читать новость на русском
У випуску новин 26 грудня станом на 19:00 – бойовики готові передати Україні через Надію Савченко двох полонених жінок.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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