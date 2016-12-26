Випуск новин за 19:00: Бойовики готові віддати двох полонених. Подробиці авіакатастрофи Ту-154

У випуску новин 26 грудня станом на 19:00 – бойовики готові передати Україні через Надію Савченко двох полонених жінок.

Також у випуску: У Росії ідентифікували першу жертву авіакатастрофи Ту-154 та озвучили ймовірні версії трагедії. Помер відомий британський музикант. Чому Прем'єр-міністр Ізраїлю відмовився зустрічатись з українським Прем'єром, Чиновники провели рейд столичними кальянними.

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