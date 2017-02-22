Випуск новин за 19:00: Мирний Марш Гідності. Гроші Януковича в банку Порошенка
Випуск новин 20:02, сьогодні 26 Читать новость на русском
У випуску новин 22 лютого за 19:00 – "Марш Гідності" у Києві пройшов без провокацій. У банку, де головний акціонер президент Порошенко, зберігались гроші сина Януковича.
Також у випуску:
Перевірка у військових частинах Військово-морських сил.
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Джерело: 24 Канал
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