Випуск новин за 19:00: Рік без "безвізу". Скільки буде мінімальна стипендія
Випуск новин 19:02, сьогодні 5 Читать новость на русском
У випуску новин 28 грудня станом на 19:00 – Чому українці не отримали права їздити в Європу без віз. Мінімальна стипендія з наступного року буде 1100 гривень. Виплачуватимуть її згідно з рейтингом.
Також у випуску:
Єрусалим відклав будівництво поселень на окупованій палестинській території.
У Білорусі трактори станцювали танго.
Українка стала чемпіонкою зі швидких шахів.
Смертельна аварія у Харкові.
Польські дипломати закликають українців не святкувати 75 річницю УПА.
Джерело: 24 Канал
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