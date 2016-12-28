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ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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Випуск новин за 19:00: Рік без "безвізу". Скільки буде мінімальна стипендія

Випуск новин 19:02, сьогодні 5 Читать новость на русском
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У випуску новин 28 грудня станом на 19:00 – Чому українці не отримали права їздити в Європу без віз. Мінімальна стипендія з наступного року буде 1100 гривень. Виплачуватимуть її згідно з рейтингом.

Також у випуску:

Єрусалим відклав будівництво поселень на окупованій палестинській території.

У Білорусі трактори станцювали танго.

Українка стала чемпіонкою зі швидких шахів.

Смертельна аварія у Харкові.

Польські дипломати закликають українців не святкувати 75 річницю УПА.

Теги: Випуск новин Безвізовий режим студенти
Джерело: 24 Канал
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