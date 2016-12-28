Випуск новин за 19:00: Рік без "безвізу". Скільки буде мінімальна стипендія

У випуску новин 28 грудня станом на 19:00 – Чому українці не отримали права їздити в Європу без віз. Мінімальна стипендія з наступного року буде 1100 гривень. Виплачуватимуть її згідно з рейтингом.

Також у випуску: Єрусалим відклав будівництво поселень на окупованій палестинській території. У Білорусі трактори станцювали танго. Українка стала чемпіонкою зі швидких шахів. Смертельна аварія у Харкові. Польські дипломати закликають українців не святкувати 75 річницю УПА.

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