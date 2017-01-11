Випуск новин за 19:00: Сильні морози залишаються. Жертви переохолодження в Україні
Випуск новин 19:49, сьогодні 28 Читать новость на русском
У випуску новин 11 січня за 19:00 – сильні морози Україну не залишать. До "-19" синоптики обіцяють на Водохреща. За перших 10 днів року від переохолодження в Україні померла 21 людина.
Також у випуску:
Через снігопади на Одещині закрито сім пунктів пропуску із Молдовою.
Центр міста Чернівців залишився без опалення.
Бойовики захопили медсестру Нацгвардії.
Агенство із запобігання корупції почало велику перевірку чиновників.
У зоні АТО зникли троє українських військових
Барак Обама виступив з прощальною промовою перед американцями.
100-річні дуби зрубали на Київщині.
Джерело: 24 Канал
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