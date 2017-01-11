Випуск новин за 19:00: Сильні морози залишаються. Жертви переохолодження в Україні

У випуску новин 11 січня за 19:00 – сильні морози Україну не залишать. До "-19" синоптики обіцяють на Водохреща. За перших 10 днів року від переохолодження в Україні померла 21 людина.

Також у випуску: Через снігопади на Одещині закрито сім пунктів пропуску із Молдовою. Центр міста Чернівців залишився без опалення. Бойовики захопили медсестру Нацгвардії. Агенство із запобігання корупції почало велику перевірку чиновників. У зоні АТО зникли троє українських військових Барак Обама виступив з прощальною промовою перед американцями. 100-річні дуби зрубали на Київщині.

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