Випуск новин за 20:00: Авдіївку знову обстрілюють. Чауса заарештували в Молдові

У випуску новин 2 березня на 20:00 – Авдіївка знову під щільними обстрілами, місто і досі без води. Скандального суддю Миколу Чауса у Молдові заарештували на 15 діб.

Також у випуску: 5 квітня Європейський парламент розгляне питання скасування віз для українців. У Франції відбувся традиційний лимонний фестиваль. Електронну систему запису в дитсадки презентували у Києві. Керівник "Київавтодору" написав заяву про звільнення.

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